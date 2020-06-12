Павелко: Хотіли вже через тур відкрити стадіони для вболівальників

Джерело - ТК Футбол.
У планах УАФ було часткове відкриття стадіонів УПЛ для уболівальників вже у найближчі тижні, але ситуація змінилася.
Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.
"На вчорашній день ми розглядали варіант через тур. Цей тур ми хотіли журналістам дати додаткові місця, а вже через тур дати вболівальникам повернутися. Тому що так правильно. У нас схожа ситуація з Польщею, і вони, здається, з 17-го числа повертають фанів.
Але тепер дати підкориговані, так як вже інша картина з коронавірусом", - сказав Павелко.
Вчора і сьогодні в Україні зафіксовано рекордну кількість нових хворих на коронавірус, майже 1400 в сумі за два дні, тому рішення відклали.
Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.