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Вернидуб: Складно порівнювати чемпіонати України і Білорусі

Сьогодні 13:51 1086 0
Український наставник не готовий до порівнянь
Вернидуб: Складно порівнювати чемпіонати України і Білорусі
#Вернидуб, #Зоря, #Шахтар

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Український тренер Юрій Вернидуб, який зараз працює у Білорусі з солігорським Шахтарем, проте поки не готовий порівняти новий для себе чемпіонат з УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"Які у мене в цілому враження від чемпіонату Білорусі? Рівень досить хороший. У чемпіонаті грає 16 команд. Є колективи, у яких свої питання в плані фінансів. Є більш серйозні, і більш фінансово благополучні клуби, такі як Динамо-Брест, БАТЕ, мінське Динамо. Енергетик-БДУ, проти якого ми грали в минулому турі - теж молода і перспективна команда. Тому чемпіонат Білорусі цілком хорошого рівня, для цього достатньо зазирнути в турнірну таблицю. Там є інтрига і боротьба за те, щоб піднятися вгору. Така ж інтрига і в підвалі таблиці.

Порівняти чемпіонат України та чемпіонат Білорусі? Не буду порівнювати. Щоб порівнювати, треба попрацювати тут не півроку, а хоча б два-три сезони. В іншому випадку складно порівнювати", - зазначив Вернидуб.

Раніше, Шахтар Вернидуба переміг Енергетик-БГУ у 12 турі чемпіонату Білорусі.

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