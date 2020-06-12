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Шовковський: У Москві в наш автобус полетіла пляшка від пива

Сьогодні 12:41 720 0
Колишній воротар збірної України згадав про рівень істерії, який супроводжував матч
Шовковський: У Москві в наш автобус полетіла пляшка від пива
#Шовковський

Джерело - zbirna.com.

Російська сторона не дуже добре приймала збірну України під час легендарного матчу в 1999 році (1:1).

Про це заявив колишній воротар збірної України Олександр Шовковський.

"Фінал групового турніру чекав нас в Москві. Перед заключним туром розклад був таким: Україна - 19 очок, Росія - 18 очок, Франція - 18 очок. Росіяни провалили початок кваліфікації, але після того, як на посту головного тренера Анатолія Бишовця змінив Олег Романцев, вони різко набрали хід і надолужили згаяне (шість перемог поспіль після трьох поразок на старті).

У день нашої особистої зустрічі з Росією французи приймали Ісландію, у якої, до слова, було 15 очок. Кожна з трьох команд в теорії могла зайняти і перше, і друге, і третє місце. В принципі, все було в наших руках, але гра складалася таким чином, що ми були раді й нічиїй, яка виводила нас до плей-офф. У Москві нас поселили в готелі при українському консульстві - сховали подалі від людських очей. Правильно зробили, тому що, коли наша команда під'їжджала до стадіону, в автобус полетіла... пляшка від пива. Добре, що вона була відкрита - тільки завдяки цьому "снаряд" не влучив в скло, а опустився трохи нижче.

Ось вам і плоди тієї істерики, яку підняли в ЗМІ. Вся ця політична пропаганда, яка була не тільки неприємною, але і, вибачте, гидкою, можливо і послужила злий жарт зі збірною Росії. Адже той же Олександр Філімонов провів дуже хороший матч, але в останній момент...", - розповів Шовковський.

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