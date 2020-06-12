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Російський колишній хавбек Металурга хотів розправитися з одноклубником

Сьогодні 10:41 986 0
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Російський колишній хавбек Металурга хотів розправитися з одноклубником
#Аржанов, #Кутарба

Джерело - Чемпіон.

Російський хавбек Герман Кутарба, граючи у запорізькому Металурзі, хотів з ножем напасти на одноклубника Сергія Штанюка.

Про це заявив Володимир Аржанов.

"Він [Герман Кутарба] до мене добре ставився, я був молодий, а він дорослий. Пам'ятаю, коли я був на базі, у нас був білоруський захисник Штанюк. Він його якось обізвав, про його маму, і Германа переклинило. Він побіг на базу, взяв ніж і бігав по полі. Там його зупиняли.

Як спіймали? Ну так всі разом тримали, він темпераментний просто був. Він же осетин чи абхаз. Це ж, по-моєму, було в першій команді, коли я був на заміні. Його вилучили на кілька ігор, він там на вболівальників такий темпераментний біг. З Металістом, по-моєму, грали. Він щось там уже й футболку знімав", - заявив Аржанов.

До слова, Герман Кутарба виступав за три українські клуби - Арсенал Київ (2003-04), Металург Запоріжжя (2005-06) і Таврію (2007-08).

Нагадаємо, Карпати не стали підписувати Аржанова.

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