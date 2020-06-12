 Президент Балкан: Готуємося до цього збоченого чемпіонату, будемо його догравати | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Балкан: Готуємося до цього збоченого чемпіонату, будемо його догравати

Сьогодні 10:25 857 0
Не всі в ПФЛ були згодні з дограванням
Президент Балкан: Готуємося до цього збоченого чемпіонату, будемо його догравати
#Балкани, #ПФЛ, #Златов

Джерело - Tribuna.com.

Зорянські Балкани були проти відновлення чемпіонату у Першій лізі по ряду об'єктивних причин.

Про це заявив президент клубу Радослав Златов.

"У нас була чітка позиція: ми проти відновлення чемпіонату по ряду об'єктивних причин. Але ми сказали чітко, якщо більшість проголосує за догравання, то і ми буде грати. Це демократія. Готуємося до цього збоченого чемпіонату, будемо його догравати.

Було незрозуміло, чи закінчиться чемпіонат. Ось ми відновлюємо чемпіонат, але Павелко і ніхто інший не дав гарантії, що він закінчиться. Чи зможемо ми його дограти? Чи всі команди добіжать? А якщо не добіжать, то що буде? Маса питань без відповідей. Вони просто хочуть грати футбол, ну спробуйте.

Наша команда тренувалася і підтримувала форму. Якщо все буде добре, то рестарт Першої ліги відбудеться 24-го числа. Настільки все умовно, що ніхто не впевнений, що він почнеться. Є емоції і амбіції, особливо в першій шістці, яка бореться за вихід в УПЛ. Ми прийняли рішення більшості, рухаємося в футбольній спільноті далі", - сказав Златов.

Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.

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