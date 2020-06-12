 Захисник Інгульця: Занадто розумні швидко перевзулися після заяви Суркіса | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник Інгульця: Занадто розумні швидко перевзулися після заяви Суркіса

Сьогодні 09:40 251 0
Футболіст - про відновлення змагань у Першій лізі
Захисник Інгульця: Занадто розумні швидко перевзулися після заяви Суркіса
#Балан, #Інгулець

Джерело - Footboom.

На рішення клубів Першої ліги проголосувати за відновлення чемпіонату великий вплив мала заява президента Динамо Ігоря Суркіса.

Про це заявив захисник Інгульця Денис Балан.

"Подивіться, який чемпіонат в цьому році, яка інтрига у верхах. Не пригадаю, щоб відразу сім команд претендували на вихід в прем'єр-лігу. Один тур може перевернути все з ніг на голову, а деякі клуби хотіли поховати чемпіонат на догоду своїм особистим інтересам.

Вчасно виступив із заявою Ігор Суркіс, який прямо сказав, що не за спортивним принципом в еліту навряд чи хто зайде. І ви подивіться, як різко змінилася ситуація, як швидко перевзулися занадто розумні.

Конференція ПФЛ прийняла єдине правильне рішення - дограти сезон. Тільки в спортивній боротьбі і на футбольних полях потрібно визначати найсильніших", - сказав Балан.

Нагадаємо, рестарт Першої ліги планується на 23 червня.

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