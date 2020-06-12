Захисник Інгульця: Занадто розумні швидко перевзулися після заяви Суркіса

На рішення клубів Першої ліги проголосувати за відновлення чемпіонату великий вплив мала заява президента Динамо Ігоря Суркіса.

Про це заявив захисник Інгульця Денис Балан.

"Подивіться, який чемпіонат в цьому році, яка інтрига у верхах. Не пригадаю, щоб відразу сім команд претендували на вихід в прем'єр-лігу. Один тур може перевернути все з ніг на голову, а деякі клуби хотіли поховати чемпіонат на догоду своїм особистим інтересам.

Вчасно виступив із заявою Ігор Суркіс, який прямо сказав, що не за спортивним принципом в еліту навряд чи хто зайде. І ви подивіться, як різко змінилася ситуація, як швидко перевзулися занадто розумні.

Конференція ПФЛ прийняла єдине правильне рішення - дограти сезон. Тільки в спортивній боротьбі і на футбольних полях потрібно визначати найсильніших", - сказав Балан.