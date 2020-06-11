Клопп заблокував трансфер лідера Шахтаря у Ліверпуль

Алекс Тейшейра міг перейти у Ліверпуль

У 2016 році головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп особисто заблокував перехід бразильського футболіста Шахтаря Алекса Тейшейри.

Про це повідомляє Daily Star.

На початку 2016 року Ліверпуль вів переговори з Шахтарем щодо купівлі Алекса Тейшейри, проте сторони не дійшли згоди. Угоду особисто забракував Юрген Клопп.

З'ясувалося, що Шахтар зажадав за бразильця 24,5 млн фунтів. Керівництво Ліверпуля було готове здійснити трансфер, але останнє слово було за Клоппом. Саме німець і відмовився затвердити угоду та назвав її "безглуздою" через завищену суму відступних.

У підсумку, Алекс Тейшейра, за кілька тижнів після зриву переговорів з Ліверпулем, залишив Шахтар. Його за 45 млн фунтів купив китайський клуб Цзянсу Сунін.

Раніше повідомлялося про бажання Галатасарая продати Юнеса Беланда, щоб зробити спробу купити Алекса Тейшейру з Цзянсу Сунін.