Павелко: Рішення Конференції ПФЛ буде затверджено протягом доби

Джерело - metalist1925.com.
Виконком Української асоціації футболу оперативно має затвердити рішення конференції ПФЛ.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
"Ми чекаємо на Виконком УАФ, чекаємо протокол рішення Конференції ПФЛ, який і передамо на затвердження Виконкому. Все буде швидко та у факсовому режимі. Думаю, що протягом доби сьогоднішнє голосування буде затверджене. Дай Бог, Виконком затвердить це рішення. З урахуванням того, що сьогодні було присутнє майже все керівництво УАФ, багато членів Виконкому, впевнений, що деякі в душі вже проголосували. Тепер це вже фактичний момент, який повинні пройти члени Виконкому", - відзначив Павелко.
Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.