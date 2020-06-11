Павелко: Рішення Конференції ПФЛ буде затверджено протягом доби

Виконком Української асоціації футболу оперативно має затвердити рішення конференції ПФЛ.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми чекаємо на Виконком УАФ, чекаємо протокол рішення Конференції ПФЛ, який і передамо на затвердження Виконкому. Все буде швидко та у факсовому режимі. Думаю, що протягом доби сьогоднішнє голосування буде затверджене. Дай Бог, Виконком затвердить це рішення. З урахуванням того, що сьогодні було присутнє майже все керівництво УАФ, багато членів Виконкому, впевнений, що деякі в душі вже проголосували. Тепер це вже фактичний момент, який повинні пройти члени Виконкому", - відзначив Павелко.