 Павелко: Рішення Конференції ПФЛ буде затверджено протягом доби | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: Рішення Конференції ПФЛ буде затверджено протягом доби

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Андрій Павелко прокоментував рішення ПФЛ
Павелко: Рішення Конференції ПФЛ буде затверджено протягом доби
#ПФЛ, #Перша ліга, #УАФ

Джерело - metalist1925.com.

Виконком Української асоціації футболу оперативно має затвердити рішення конференції ПФЛ.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми чекаємо на Виконком УАФ, чекаємо протокол рішення Конференції ПФЛ, який і передамо на затвердження Виконкому. Все буде швидко та у факсовому режимі. Думаю, що протягом доби сьогоднішнє голосування буде затверджене. Дай Бог, Виконком затвердить це рішення. З урахуванням того, що сьогодні було присутнє майже все керівництво УАФ, багато членів Виконкому, впевнений, що деякі в душі вже проголосували. Тепер це вже фактичний момент, який повинні пройти члени Виконкому", - відзначив Павелко.

Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.

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