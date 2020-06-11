Джерело - meta-ratings.com.ua.
Зоря зможе виграти боротьбу за другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ.
Про це розповів головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб.
"Зорі виграти друге місце по силам в боротьбі з Динамо? Так. Але там боротьба не тільки між ними. Є ще Десна, Олександрія. Думаю, кінцівка чемпіонату України буде інтригуючою і напруженою.
Зорі я віддав багато років свого життя. Бажаю команді досягти поставлених цілей і виконати завдання, до яких вона прагне", - відзначив Вернидуб.
Раніше повідомлялося, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса. Зазначалося, що Зоря може припинити своє існування.