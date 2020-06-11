 Павелко: Догравання Першої ліги буде у швидкому темпі | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: Догравання Першої ліги буде у швидкому темпі

Сьогодні 19:03 426 0
Андрій Павелко прокоментував відновлення Першої ліги
Павелко: Догравання Першої ліги буде у швидкому темпі
#Павелко, #ПФЛ, #Перша ліга

Джерело - sport.ua.

Ситуація з пандемією коронавірусу може різко змінитися, тому догравання чемпіонату у Першій лізі має відбутися у швидкому темпі.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Важке рішення. Протягом 10 днів два протилежних рішення розділили клуби Першої ліги. На Виконкомі УАФ прийняли рішення об'єднати клуби Першої ліги. Я вдячний Сергію Макарову, який в короткі терміни виконав завдання Виконкому. Вдячний всім клубам, які приїхали на зустріч.

Упевнений, що після кількох виступів все зрозуміли, що позиція УАФ - відновити чемпіонат згідно з регламентом. Нам важливо дограти сезон. На жаль, у Другій лізі клуби прийняли рішення завершити сезон.

Рестарт чемпіонату намічений на 24-го червня. Але ми всі розуміємо, що ситуація може змінюватися. Це показують приклади з Карпатами і з погіршенням ситуації з коронавірусом. Всі розуміють, що догравання буде в швидкому темпі. Хочемо, щоб спортивний принцип взяв гору", - сказав Павелко.

Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.

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