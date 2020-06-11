Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21

Джерело - metalist1925.com.
Два клуби УПЛ виступають за те, щоб в сезоні 2020/21 залишити в еліті 12 команд.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.
Раніше було вирішено, що з наступного сезону в УПЛ буде 14 клубів, а ще через рік - 16.
Клуби Павелко не назвав, але раніше за збереження 12 клубів виступав Шахтар.
"Нас чекає багато викликів і непопулярних рішень через коронавірус. До цього потрібно бути готовим", - відзначив Павелко.
Нагадаємо, конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі.