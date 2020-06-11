 Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
"Скала запрошував мене у Шахтар". Він виграв Лігу чемпіонів, послав Заммера до біса і двічі забив Оліверу Кану
Сьогодні 09:06 1052
Клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат
Сьогодні 16:40 360
Конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі
Сьогодні 15:53 277
Стівенсон викликав на бій Ломаченка
Сьогодні 14:54 1073
Ребров спростував чутки щодо переходу у Фенербахче
Сьогодні 14:09 416
Україна зберегла місце у ТОП-25 рейтингу ФІФА
Сьогодні 13:15 472
Суркіс різко розкритикував дії УАФ
Сьогодні 06:17 2075 1
Чому Гвоздик пішов з боксу
Вчора 20:12 5966 1
Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році
Вчора 18:21 656
Суд відхилив апеляцію Кабміну по виплаті Суркісам 250 млн доларів
Вчора 18:05 804
Блоги
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 1490
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера Valeriy Ruchka
Вчора 10:34 1742
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram Дима Копий
09.06.2020 23:05 739
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2020 14:36 475
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда Valeriy Ruchka
09.06.2020 13:13 899
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+ Valeriy Ruchka
08.06.2020 22:40 3850 2
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля Valeriy Ruchka
08.06.2020 18:55 1093
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.06.2020 16:51 1648
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру Valeriy Ruchka
08.06.2020 14:07 1509
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря Valeriy Ruchka
08.06.2020 12:36 684
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:46 Футбол На конференції ПФЛ визначили формат вильоту та обміну між лігами 14
17:27 Футбол ПСЖ запропонував за гравця Реала 110 млн євро 448
17:15 Футбол Стало відомо, як голосували клуби Першої ліги щодо рестарту сезону 241
16:58 Інше МОК може скоротити кількість учасників літньої Олімпіади 347
16:48 Блог 15 років тому Майк Тайсон провів останній свій бій 263
16:40 Футбол Клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат 360
16:37 Блог Салах заправив автомобілі усіх, хто був на АЗС 1058
16:25 Футбол Більшість клубів Першої ліги за догравання чемпіонату – журналіст 521
16:12 Футбол Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21 533
15:55 Важка атлетика Важку атлетику можуть виключити з програми Олімпійських ігор 834
15:53 Футбол Конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі 277
15:39 Бокс Тайсон відкинув пропозицію на 18 мільйонів доларів 1711
15:25 Легка атлетика Помер український тренер, який підготував двох олімпійських чемпіонів 1857
15:10 Футбол Попередження Лєднєва у матчі з Колосом розглянуть на предмет умисного обнулення 680
14:54 Бокс Стівенсон викликав на бій Ломаченка 1073
14:41 Футбол Зоря пройшла тестування на коронавірус 588
14:24 Футбол На позачерговій Конференції ПФЛ присутні представники 30 клубів 868
14:09 Футбол Ребров спростував чутки щодо переходу у Фенербахче 416
14:08 Блог Вісім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 2658
13:51 Баскетбол Помер засновник Портленда 543
13:33 Бокс Редкач: Гвоздик ще повернеться 1030
13:27 Блог Данк українця претендує на звання найкращого у світі 711
13:15 Футбол Україна зберегла місце у ТОП-25 рейтингу ФІФА 472
13:01 Блог 18 років тому Шахтар вперше став чемпіоном України 431
12:57 Бокс Зав'ялов: Гвоздик не встиг до кінця розкрити свого потенціалу 762

Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21

Сьогодні 16:12 533 0
Андрій Павелко прокоментував розширення УПЛ
Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21
#УПЛ, #Павелко

Джерело - metalist1925.com.

Два клуби УПЛ виступають за те, щоб в сезоні 2020/21 залишити в еліті 12 команд.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Раніше було вирішено, що з наступного сезону в УПЛ буде 14 клубів, а ще через рік - 16.

Клуби Павелко не назвав, але раніше за збереження 12 клубів виступав Шахтар.

"Нас чекає багато викликів і непопулярних рішень через коронавірус. До цього потрібно бути готовим", - відзначив Павелко.

Нагадаємо, конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі.

Коментарі ()