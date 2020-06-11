Два клуби УПЛ проти розширення команд в сезоні 2020/21

Андрій Павелко прокоментував розширення УПЛ

Два клуби УПЛ виступають за те, щоб в сезоні 2020/21 залишити в еліті 12 команд.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Раніше було вирішено, що з наступного сезону в УПЛ буде 14 клубів, а ще через рік - 16.

Клуби Павелко не назвав, але раніше за збереження 12 клубів виступав Шахтар.

"Нас чекає багато викликів і непопулярних рішень через коронавірус. До цього потрібно бути готовим", - відзначив Павелко.

Нагадаємо, конференція ПФЛ визначила долю чемпіонату у Другій лізі.