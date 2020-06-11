Стало відомо, хто порадив керівництву Фенербахче призначити Реброва

Румунський фахівець прекрасно знайомий з Ребровим

Мірча Луческу схилив керівництво Фенербахче до варіанту з призначенням на посаду головного тренера команди в новому сезоні українця Сергія Реброва.

Про це повідомляє Fotospor.

Спочатку боси канарок розглядали ряд варіантів, але в підсумку відразу кілька високопоставлених функціонерів в клубі зупинили вибір на Реброві. Водночас президент Фенербахче Алі Коч відчував деякі сумніви, які у нього розвіялися після консультацій з Мірчею Луческу.

Колишній наставник Шахтаря схвально відгукнувся про здібності Реброва, а також зазначив, що якщо Фенербахче хоче розвивати місцеву талановиту молодь, то вибір на користь українського наставника повинен бути очевидним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ребров наводив довідки про стан справ у Фенербахче у колишніх підопічних, після чого дав згоду на роботу в клубі, починаючи з наступного сезону.