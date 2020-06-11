 Берлусконі хотів об'єднати двох легенд Мілана у своєму амбітному клубі | Футбол | Champion.com.ua
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Берлусконі хотів об'єднати двох легенд Мілана у своєму амбітному клубі

Сьогодні 10:57 340 0
Монца могла потужно підсилитись
Берлусконі хотів об'єднати двох легенд Мілана у своєму амбітному клубі
#Берлусконі, #Кака, #Ібрагімович

Джерело - Tele Lombardia.

Монца, власником якої є скандальний Сільвіо Берлусконі, хотіла підписати Рікардо Кака та Златана Ібрагімовича.

Про це заявив сам власник клубу.

"Рікардо Кака та Златан Ібрагімович були нашими цілями, але через причини, не пов'язані з футболом, нам довелося відмовитися від цієї ідеї.

Повернутися до цього питання? Ніколи не говори ніколи", - заявив Берлусконі.

38-річний Кака захищав кольори Мілана ще разом з Андрієм Шевченком, а Златан зараз перебуває в обоймі россонері. Монца за підсумками минулого сезону кваліфікувалась у Серію B.

Нагадаємо, Берлусконі пожертвував 10 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом.

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