 Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка

Сьогодні 08:24 915 0
Фахівець прокоментував останні чутки про перехід в Фенербахче Ярмоленка і Реброва
Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка
#Сабо, #Ярмоленко, #Ребров

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Якщо Андрій Ярмоленко перейде з Вест Гему до Фенербахче, то зробить велику помилку.

Про це заявив колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Для мене англійський чемпіонат - найсильніший в Європі. Там що ні матч, то рубка, і команда з нижчого дивізіону може дати бій грандам. Ярмоленко тільки відновився після травми, до цього він грав і їм були задоволені. Думаю, йому не варто звідти їхати.

Який Фенербахче? Яка Туреччина? Ось в Англії - це футбол. Там ніяких автобусів, трамваїв або тролейбусів. І Андрій вже адаптувався до Вест Гему і Англії. Він навчився грати в обороні, допомагає команді в захисті, є де розгулятися і в атаці.

Якщо він поїде до Туреччини - це буде помилка. Свого часу мене запитували, чи варто Шевченку переходити з Мілана в Челсі. Я був категорично проти. І в підсумку Шевченко не заграв в Англії.

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Тому нехай Ярмоленко не повторює помилок свого тезки. Я працював в Динамо, коли там був Ярмоленко, перед цим там грав Шевченко. Дуже переживаю за хлопців.

Ребров очолить Фенербахче і покличе туди Ярмоленка? Сергій - великий розумник, перспективний тренер, знає мови. Він очолює найпопулярнішу команду в Угорщині, зробив її чемпіоном. Але чемпіонат Угорщини, звичайно, не такий сильний, як інші ліги.

Не знаю, чи варто йому їхати до Туреччини. Там одна-два поразки, і тебе закидають камінням. Шкода, що він залишив Динамо. Він міг би налагодити гру, але пішов, ніхто його не виганяв. Не витримав напруги, не вийшло в кінцівці. Як і у Хацкевича, який тепер поїхав в Ротор і створив там хорошу команду", - зазначив Сабо.

Раніше стало відомо, скільки Ребров зароблятиме у Фенербахче.

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