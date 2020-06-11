Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Якщо Андрій Ярмоленко перейде з Вест Гему до Фенербахче, то зробить велику помилку.
Про це заявив колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.
"Для мене англійський чемпіонат - найсильніший в Європі. Там що ні матч, то рубка, і команда з нижчого дивізіону може дати бій грандам. Ярмоленко тільки відновився після травми, до цього він грав і їм були задоволені. Думаю, йому не варто звідти їхати.
Який Фенербахче? Яка Туреччина? Ось в Англії - це футбол. Там ніяких автобусів, трамваїв або тролейбусів. І Андрій вже адаптувався до Вест Гему і Англії. Він навчився грати в обороні, допомагає команді в захисті, є де розгулятися і в атаці.
Якщо він поїде до Туреччини - це буде помилка. Свого часу мене запитували, чи варто Шевченку переходити з Мілана в Челсі. Я був категорично проти. І в підсумку Шевченко не заграв в Англії.
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Тому нехай Ярмоленко не повторює помилок свого тезки. Я працював в Динамо, коли там був Ярмоленко, перед цим там грав Шевченко. Дуже переживаю за хлопців.
Ребров очолить Фенербахче і покличе туди Ярмоленка? Сергій - великий розумник, перспективний тренер, знає мови. Він очолює найпопулярнішу команду в Угорщині, зробив її чемпіоном. Але чемпіонат Угорщини, звичайно, не такий сильний, як інші ліги.
Не знаю, чи варто йому їхати до Туреччини. Там одна-два поразки, і тебе закидають камінням. Шкода, що він залишив Динамо. Він міг би налагодити гру, але пішов, ніхто його не виганяв. Не витримав напруги, не вийшло в кінцівці. Як і у Хацкевича, який тепер поїхав в Ротор і створив там хорошу команду", - зазначив Сабо.
Раніше стало відомо, скільки Ребров зароблятиме у Фенербахче.