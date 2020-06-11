Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка

Якщо Андрій Ярмоленко перейде з Вест Гему до Фенербахче, то зробить велику помилку.

Про це заявив колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Для мене англійський чемпіонат - найсильніший в Європі. Там що ні матч, то рубка, і команда з нижчого дивізіону може дати бій грандам. Ярмоленко тільки відновився після травми, до цього він грав і їм були задоволені. Думаю, йому не варто звідти їхати.

Який Фенербахче? Яка Туреччина? Ось в Англії - це футбол. Там ніяких автобусів, трамваїв або тролейбусів. І Андрій вже адаптувався до Вест Гему і Англії. Він навчився грати в обороні, допомагає команді в захисті, є де розгулятися і в атаці.

Якщо він поїде до Туреччини - це буде помилка. Свого часу мене запитували, чи варто Шевченку переходити з Мілана в Челсі. Я був категорично проти. І в підсумку Шевченко не заграв в Англії.