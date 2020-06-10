Баварія мінімально здолала Айнтрахт та вийшла в фінал Кубка Німеччини

У фіналі їх буде очікувати Баєр

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія здобула мінімальну перемогу над Айнтрахтом і вийшла до фіналу Кубка Німеччини.

На початку поєдинку Іван Перишич вивів мюнхенців уперед.

Денні да Коста зміг зрівняти рахунок на 69-й хвилині, проте Роберт Левандовський всього через 5 хвилин знову здобув перевагу для своєї команди і приніс їй перемогу.

Кубок Німеччини

Півфінал, 10 червня

Баварія - Айнтрахт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Перишич, 1:1 - 69 да Коста, 2:1 - 74 Левандовський

У фіналі Баварія зустрінеться з Баєром, який обіграв Саарбрюкен.