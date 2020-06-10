Перший віце-президент розповів про плани клубу

Джерело - офіційний сайт Маріуполя.

У найближчих планах Маріуполя серйозна реконструкція стадіону імені Бойко.

Про це розповів перший віце-президент клубу Андрій Санін.

"Ми зробимо все можливе, щоб Маріуполь з'явився і на футбольній карті Європи. У наших найближчих планах серйозна реконструкція стадіону імені Бойко", - сказав Санін.

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"Наша мрія - щоб до нашого міста приїхали серйозні європейські команди. Для цього треба багато працювати, розвиваючись як в спортивному відношенні, так і в плані інфраструктури", - підсумував функціонер.

Нагадаємо, Карпати не будуть оскаржувати можливу технічну поразку від Маріуполя.