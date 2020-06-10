Тренер Вест Гема задоволений гравцем

Англійський Вест Гем розраховує на українського вінгера Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє агент компанії ProStar, яка представляє інтереси Андрія, Сергій Серебренніков.

"Тренер задоволений гравцем, задоволений тим, що Ярмоленко є частиною команди. Розмови про Фенербахче, це не більше ніж вигадки і брехня турецької преси. Не в образу "Фенербахче", але де турецький клуб, і де Вест Гем", - сказав Серебренніков.

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"Англійський клуб розраховує на Ярмоленко. Коли клуб хоче продати гравця, він про це заявляє, а щодо Ярмоленко від англійців таких заяв не було ", - підсумував агент.

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