Джерело - Meta-raitings.com.ua.
Англійський Вест Гем розраховує на українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Про це повідомляє агент компанії ProStar, яка представляє інтереси Андрія, Сергій Серебренніков.
"Тренер задоволений гравцем, задоволений тим, що Ярмоленко є частиною команди. Розмови про Фенербахче, це не більше ніж вигадки і брехня турецької преси. Не в образу "Фенербахче", але де турецький клуб, і де Вест Гем", - сказав Серебренніков.
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"Англійський клуб розраховує на Ярмоленко. Коли клуб хоче продати гравця, він про це заявляє, а щодо Ярмоленко від англійців таких заяв не було ", - підсумував агент.
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