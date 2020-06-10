У Кубку Італії скасували додатковий час

Серія А змінила правила

Джерело - FootBoom.

Сьогодні, 10 червня, Серія А змінила правила, що стосуються Кубка Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

Якщо матч завершиться внічию, то команди не будуть проводити додатковий час, а відразу перейдуть до серії пенальті.

Дане нововведення буде діяти до кінця поточного сезону - 2019/2020. Воно стосується півфінальних поєдинків і фіналу турніру.

Нагадаємо, Кубок Італії 2019/20 може отримати новий формат через епідемію коронавірусу.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.