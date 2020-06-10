У Кубку Італії скасували додатковий час

Джерело - FootBoom.
Сьогодні, 10 червня, Серія А змінила правила, що стосуються Кубка Італії.
Про це повідомляє Football Italia.
Якщо матч завершиться внічию, то команди не будуть проводити додатковий час, а відразу перейдуть до серії пенальті.
Дане нововведення буде діяти до кінця поточного сезону - 2019/2020. Воно стосується півфінальних поєдинків і фіналу турніру.
Нагадаємо, Кубок Італії 2019/20 може отримати новий формат через епідемію коронавірусу.
Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.