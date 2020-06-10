Легендарний Матеус не включив Німеччину до списку головних фаворитів Євро-2020

Джерело - Le Soir.
Фаворитами Євро-2020 є збірні Франції, Англії та Нідерландів.
Про це заявив колишній капітан збірної Німеччини Лотар Маттеус.
"Не вважаю, що Німеччина - фаворит майбутнього Євро. У Франції, наприклад, склад набагато краще. Сюди ж можна додати Англію і Нідерланди. У цих команд є хороші гравці, але нашої збірної не потрібно нікого боятися.
У Німеччині є воротар світового класу - Мануель Нойер. Не варто забувати і про молоді таланти - Гаверц, Вернер і Кімміх. Цих гравців хочуть переманити справжні гранди. Упевнений, що у нас знову буде хороше покоління футболістів", - сказав Маттеус.
Чемпіонат Європи-2020 перенесли на 2021 рік через пандемії коронавірусу. Турнір відбудеться з 11 червня по 11 липня.
Нагадаємо, у Баварії зацікавились хавбеком Баєра.
Раніше, Гаверц встановив унікальний рекорд в Бундеслізі.