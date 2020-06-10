 УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів | Футбол | Champion.com.ua
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УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів

Сьогодні 12:41 314 0
Павелко вважає, що це важливо для українського футболу
УАФ попросила МОЗ допустити на стадіони вболівальників і журналістів
#МОЗ, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко звернувся в МОЗ з проханням допустити на футбольні матчі в Україні уболівальників і журналістів.

Про це заявив сам Павелко.

"Після відновлення змагань, як і обіцяв, Українська асоціація футболу робить все можливе, щоб повернути на трибуни вболівальників і журналістів. Досвід деяких країн Європи показує, що в регіонах, де пом’якшені карантинні обмеження, це можливо. На даному етапі мова йде про формат заповнення стадіонів не більше ніж на 10-25%. Але й така перспектива стане ще однією важливою перемогою. Хоча, сумний приклад “Карпат” нагадує, що пандемія ще не зупинена. Тому варто бути дуже обережними та прислухатися до рекомендацій МОЗ.

УАФ надіслала пропозицію щодо пом’якшення карантину на стадіонах Міністру охорони здоров’я та головному санітарному лікарю України. Дуже вдячний Максиму Степанову і Віктору Ляшку за те, що спільно нам вже вдалося відновити чемпіонат УПЛ і Кубок України. Тепер головне завдання - створити безпечну можливість, з чітким дотриманням медичного протоколу, журналістам працювати на матчах, а вболівальникам підтримувати улюблені команди. Це надзвичайно важливо і для ЗМІ, і для фанатів, і для клубів, і для всього українського футболу.

Всім міцного здоров’я і відродження повноцінного футбольного життя!", - написав Павелко.

Раніше, призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги.

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