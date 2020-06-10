Капітан Олександрії Андрій Запорожан, який недавно отримав розрив ахілла, не збирається завершувати кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

"Закінчувати з футболом не збираюся, як і не має наміру завершувати активні виступи. Не про такий кінець кар'єри я мріяв, тому планую ще пограти. Ось тільки відновлюсь після травми.

Травму отримав, як то кажуть, на рівному місці. На тренуванні. Біг, впав. Діагноз - розрив ахіллового сухожилля на лівій нозі. Операцію зробили у Києві. Два тижні як в гіпсі. Скоро шви знімати. Ну а далі подивимося. Загадувати не хочу.

Контракт з містянами у мене закінчився, і на цю тему поки не було розмови. Знову ж таки, не хочу загадувати, спочатку потрібно відновитися. Але якщо мій досвід буде корисний Олександрії, із задоволенням продовжу грати в цій команді, яка стала для мене по-справжньому своєю.

Які терміни реабілітації? П'ять-шість місяців. Сподіваюся все буде добре", - зазначив Запорожан.