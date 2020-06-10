Циганик: Забудьте про вибори президента УПЛ на півроку, або навіть на рік

Журналіст розповів про ситуацію, що склалася навколо виборів нового президента УПЛ

Джерело - Чемпіон.

На даному етапі нічого не рухається в цьому напрямку, і нічого невідомо з виборів президента УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Забудьте про вибори президента УПЛ як мінімум на півроку, а, можливо, навіть і на рік. Тому що на даному етапі нічого не рухається в цьому напрямку, і нічого невідомо з виборів президента УПЛ. Я думаю, що цей процес зовсім не швидкий. Наступний сезон, ймовірно, пройде при таких же реаліях, які існують. Прем'єр-лігою керуватиме Євген Дикий, який на поточний момент є виконавчим директором, і він буде поки виконувати функції президента УПЛ. Я прогнозую, що виборів УПЛ до кінця наступного сезону не буде", - заявив Циганик.

Нагадаємо, раніше вибори президента УПЛ кілька разів переносилися через пандемію коронавірусу. В останній раз було оголошено, що вони відкладені на невизначений термін.

Свої кандидатури на пост президента УПЛ висували Олександр Шевченко, Олег Смалійчук і Михайло Метревелі, проте за останній час перший встиг отримати посаду віце-президента УАФ, а другий - стати власником Карпат.

Раніше, Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ.