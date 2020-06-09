У Карпатах планують залучати гравців молодіжних команд

Карпати хочуть дограти поточний чемпіонат та готові залучати гравців молодіжних команд до матчів УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Роман Санжар.

"Орієнтовно 15-16 червня закінчився двотижневий карантин, який у нас виник після спалаху коронавірусу. Після цього вся команда здасть необхідні тести. Від їх результатів залежатиме подальший стан справ.

У нас дійсно випала група футболістів, і як їх заповнити - великий головний біль. Але зараз головне, щоб всі в підсумку були здорові, і не додалися нові захворювання.

Звичайно, незважаючи ні на що, Карпати хочуть дограти чемпіонат, провести решту матчів. Ми думаємо, розглядаємо варіант залучення хлопців з молодіжного складу. Подивимося. Головне зараз, пройти наступне тестування і після нього буде більш ясна картина", - розповів Санжар.