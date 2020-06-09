У ПФЛ очікують від клубів Другої ліги відмови щодо відновлення сезону

Клуби Другої ліги імовірно будуть готуватися до наступного сезону.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Ми збираємо на черговий рада ліг всі клуби, і Першу і Другу лігу, щоб було максимальне представництво, максимальна можливість все обговорити.

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За нашою інформацією, Друга ліга не буде відновлюватися. Більшість клубів не тренуються, не проходять тестування. Вони спочатку прийняли таке рішення ще на першому раді ліг.

Для того, щоб не було ніяких сумнівів, ми проведемо ще раз голосування, але є таке відчуття, що клуби просто підтвердять свою точку зору і будуть готуватися до наступного сезону.

Але і природно, потрібно представництво клубів Другої ліги, щоб обговорити обмін між Першою і Другою лігою", - сказав Макаров.