 У ПФЛ очікують від клубів Другої ліги відмови щодо відновлення сезону | Футбол | Champion.com.ua
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У ПФЛ очікують від клубів Другої ліги відмови щодо відновлення сезону

Сьогодні 17:46 253 0
Сергій Макаров прокоментував відновлення чемпіонату у Першій лізі
У ПФЛ очікують від клубів Другої ліги відмови щодо відновлення сезону
#Макаров, #ПФЛ

Джерело - ua-football.com.

Клуби Другої ліги імовірно будуть готуватися до наступного сезону.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Ми збираємо на черговий рада ліг всі клуби, і Першу і Другу лігу, щоб було максимальне представництво, максимальна можливість все обговорити.

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За нашою інформацією, Друга ліга не буде відновлюватися. Більшість клубів не тренуються, не проходять тестування. Вони спочатку прийняли таке рішення ще на першому раді ліг.

Для того, щоб не було ніяких сумнівів, ми проведемо ще раз голосування, але є таке відчуття, що клуби просто підтвердять свою точку зору і будуть готуватися до наступного сезону.

Але і природно, потрібно представництво клубів Другої ліги, щоб обговорити обмін між Першою і Другою лігою", - сказав Макаров.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.

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