УАФ оголосила про зміни в керівництві: Грімм і Караваєв покинули виконком

Свої посади віце-президентів УАФ покинули Костянтин Єлісєєв, Андрій Мацола та Тарас Ггерула

Джерело - УАФ.

УАФ опублікувала список змін в керівних органах асоціації після конгресу 7 червня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Із посад віце-президентів відкликано Костянтина Єлісєєва, Андрія Мацолу та Тараса Герулу.

Із посад членів Виконкому відкликано Володимира Бандурова, Томаса Грімма, Олександра Караваєва та Тараса Юрика.

На посади перших віце-президентів УАФ обрано Алана Плієва та Анатолія Дем'яненка.

На посади віце-президентів обрано Олександра Шевченка та Юрія Запісоцького, який обійматиме дві посади - віце-президента та генерального секретаря.

На посади членів Виконкому УАФ обрано Віктора Межейка, Євгена Дикого, Олександра Зінченка, Тараса Герулу та Василя Заторського.

Нагадаємо, УАФ дозволила Зорі грати з Колосом без необхідних тестів.