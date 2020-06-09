Першу лігу повинні дограти повністю і за спортивним принципом довести, хто гідний вийти в УПЛ.

Таку думку висловив президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Ми за те, щоб дограти повністю чемпіонат і за спортивним принципом довести, хто гідний. Підводних течій дуже багато, я не хотів би поки про це все говорити. Другий момент, що ми будемо боротися до кінця і підемо в Лозанну і кругом - це факт. Однозначно ми будемо боротися до кінця, а потім вже люди дізнаються всі ці підводні течії", - сказав Поворознюк.