Джерело - Трибуна.
Першу лігу повинні дограти повністю і за спортивним принципом довести, хто гідний вийти в УПЛ.
Таку думку висловив президент Інгульця Олександр Поворознюк.
"Ми за те, щоб дограти повністю чемпіонат і за спортивним принципом довести, хто гідний. Підводних течій дуже багато, я не хотів би поки про це все говорити. Другий момент, що ми будемо боротися до кінця і підемо в Лозанну і кругом - це факт. Однозначно ми будемо боротися до кінця, а потім вже люди дізнаються всі ці підводні течії", - сказав Поворознюк.
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"Відеозаписи, аудіозаписи, всі моменти переговорного процесу - все піде в інтернет. На конференцію я постараюся поїхати сам. Якщо не вийде, то по-любому буде представник. Імовірність моєї присутності - 99,9%", - підсумував функціонер.
Раніше повідомлялося, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.