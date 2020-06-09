Кабмін прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах

Джерело - Трибуна.
Зовсім скоро буде пом'якшення всіх умов карантину.
Про це заявив глава наглядової ради Металіста-1925 Сергій Стороженко.
"Футбольні люди повинні зрозуміти - ми створені для того, щоб грати в футбол. Перешкод вже немає. Кабінет Міністрів днями прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах. Буде пом'якшення всіх умов карантину, вже форс-мажору ніякого немає", - сказав Стороженко.
Нагадаємо, є загроза зникнення ФК Металіст 1925.
Нагадаємо, чемпіонат Першої ліги не буде дограний у повному вигляді.