Кабмін прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах

Зовсім скоро буде пом'якшення всіх умов карантину.

Про це заявив глава наглядової ради Металіста-1925 Сергій Стороженко.

"Футбольні люди повинні зрозуміти - ми створені для того, щоб грати в футбол. Перешкод вже немає. Кабінет Міністрів днями прийме рішення про можливість присутності уболівальників на трибунах. Буде пом'якшення всіх умов карантину, вже форс-мажору ніякого немає", - сказав Стороженко.