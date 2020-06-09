Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пишається своєю командою.

Про це він заявив після матчу з 27-го туру з Діошдьйором (3:0).

"Був складний матч, але ми здобули перемогу і лідируємо в чемпіонаті Угорщини. Я вважаю, що це абсолютно заслужена позиція. Пишаюся хлопцями, які віддають всі сили. І ще це був перший раз за довгу перерву, коли на стадіоні були вболівальники. Це дуже важливо", - заявив Ребров.