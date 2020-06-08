Відносини Реброва і Суркіса нагадують розставання колишньої пари – журналіст

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не поспішає повертатися у Динамо.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський

"Сергій Ребров продовжив контракт з Ференцварошом до 2022 року, тобто ще два роки працювати. Його помічники Унаї Мельгоса і Альберто Босх теж продовжили свої контракти. Ніхто нікуди звідти йти не буде. За моєю інформацією, відносини Реброва і Суркіса (або Реброва і Динамо) нагадують розставання колишньої пари, коли у чоловіка, який пішов з дому, залишився ключ. Але він не дуже хоче ним скористатися і вставляти його в ту ж саму шпарину. Реброву не потрібно боротися з цією системою в Динамо, у нього і так все добре. У нього відмінні перспективи. Йому простіше піти на Захід, ніж на Схід. Це той випадок, коли ключ зі своєї кишені він не дістане", - розповів Співаковський.