Кадірі: Усі рішення арбітра були спрямованні проти мене

Мохаммед Кадірі прокоментував матч проти Олександрії

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі не задоволений роботою головного арбітра Віталія Романова у матчі з Олександрією.

Про це розповів сам гравець.

"Що стосується мого пенальті, я опублікував це відео у Facebook і де тільки можна, щоб хоча б хтось міг відповісти, де там пенальті? Всі, хто його бачив, кажуть, що пенальті там не було.

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Примітно, що цей же суддя показав мені червону картку у кубковому матчі з Олександрією у березні. Не знаю, чому я йому так не подобаюся - усі його рішення спрямовані проти мене. Тому вважаю, що арбітр не був справедливим, принаймні до мене. Повторюся, переконаний, що особисто я йому не подобаюся, оскільки у кожному матчі, коли він нас судить, його рішення спрямовані проти мене", - відзначив Кадірі.

Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.