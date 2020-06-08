Проведення виконкому УАФ у готелі президента одного із клубів, який виходить до Прем'єр-ліги, є нонсенсом.

Про це заявив генеральний директор Оболонь Бровар Олександр Резніченко.

"В неділю відбувся виконком і конгрес у Львові, де через епідеміологічну ситуацію заборонено проводити матч між Львовом та Дніпром-1. І коли така подія проходить в готелі президента одного із клубів, який виходить до Прем'єр-ліги, я думаю, це нонсенс. Такого не повинно бути. Ми розуміємо навіщо це робиться. Бо хочуть таким чином завести клуби, які не хочуть далі проводити чемпіонат. Ми залишаємося при своїй позиції і будемо боротися до кінця.

Якщо в цій ситуації не буде вирішене питання футболу, думаю, ми будемо переходити до інших заходів впливу для вирішення цього питання. Тим більше, клуби, які готові надалі грати в футбол, будуть підтримувати нас до кінця. Ми будемо відстоювати точку зору, щоб футбол відбувся, футболісти повинні грати. Ми заявляли відразу, що готові грати, ми заявлені двома командами - у Першій та Другій лізі. Готові грати і там, і там. Повний чемпіонат відповідно до затвердженого регламенту на 2019 та 2020 роки", - сказав Резніченко.