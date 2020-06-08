Франков: Часом перемога Динамо викликає більшу злість, ніж облом

Часом перемога Динамо (Київ) викликає розпач, злість, іронію, сарказм, невдоволення та інше ядоспускання як би не більші.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"А все одно в чатах і сітках натовпи ідіотів, які просто з шкідливості говорять, що на Цітаішвілі і Русині це не пенальті, а Ковалець і Дубра правил не порушували! Ага, а головне порушення правил футболу це два пенальті за гру.

Вам не здається, що часом перемога Динамо (Київ) викликає розпач, злість, іронію, сарказм, невдоволення та інше ядоспускання як би не більші, ніж будь-який облом команди", - написав Франков.