 Суркіс: Провини Бесєдіна не було ніякої, я глибоко розібрався | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Провини Бесєдіна не було ніякої, я глибоко розібрався

Сьогодні 12:09 500 0
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Суркіс: Провини Бесєдіна не було ніякої, я глибоко розібрався
#Суркіс, #Бєсєдін, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін довів, коли був особисто присутній в УЄФА, що його провини немає.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Ми вважаємо, що це мінімальний термін. Хоча я глибоко розібрався в цьому процесі, провини Бєсєдіна не було ніякої. Ми з ним не один раз говорили. Ось коронавірус пішов, можна сказати, йому на користь, що перенесли Євро-2020 на наступний сезон. Залишилося трохи почекати, півроку, і я думаю, що він буде в строю.

Артем багато переосмислить, буде акуратнішим. Тому що кожен несе відповідальність за ті дії, які ми робимо. Він не маленький хлопчик, якщо навіть прийняв таблетку, то повинен був уважно подивитися, що це, однозначно. Але те, що немає його провини, я в цьому впевнений на 200%. Тому і таке мінімальне було покарання. Він довів, коли був особисто присутній в УЄФА, що його провини немає. Але він не міг повністю уникнути відповідальності", - сказав Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо.

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