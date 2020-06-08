Буряк: Зорю роблять з вихованців Динамо і Шахтаря

Зараз проблеми Зорі в чомусь схожі з проблемами Десни - немає в команді Скрипника такої кількості майстрів, як у Шахтаря.

Про це заявив фахівець Леонід Буряк.

"Гра Зорі все одно мені подобається. Цю команду роблять з вихованців Динамо і Шахтаря, і роблять це класно.

Однак зараз проблеми Зорі в чомусь схожі з проблемами Десни - немає в команді Скрипника такої кількості майстрів, як у Шахтаря.

Значить, коли форма ще не та, здобувати очки важче. Але Зоря, впевнений, буде швидко додавати", - сказав Буряк.