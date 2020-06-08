Леоненко: Дехто вважає, що Динамо займе четверте місце в УПЛ

Експерт - про перспективи киян у боротьбі за срібло

Джерело - Великий футбол.

Київське Динамо у підсумковій турнірній таблиці УПЛ напевно посяде друге місце, хоча деякі думають, що четверте.

Про це заявив колишній гравець киян Віктор Леоненко.

"Динамо посяде друге місце... напевно. Правда, деякі вважають, що четверте. Варто відзначити, що Зоря має не дуже хороший вигляд. Не будемо забувати і про Десну, яка відстає всього на три очки", - сказав Леоненко.

Поразка від Динамо відкинула команду Шарана на шість очок від другого місця в таблиці, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. У наступному турі Олександрію чекає домашній поєдинок проти Десни.