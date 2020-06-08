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Бєсєдін - про образу на лікаря Динамо: Що йому, лящів надавати чи побити?

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Футболіст розповів про відносини з лікарем
Бєсєдін - про образу на лікаря Динамо: Що йому, лящів надавати чи побити?
#Бєсєдін, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Нападник Артем Бєсєдін тримає образу на лікаря за те, що він переплутав таблетки і стався допінговий скандал.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи є образа на лікаря? Я, м'яко кажучи, сказав, щоб я його більше не бачив у своєму житті, щоб він мені на очі не попадався. Як це немає образи? Ця людина забрала у мене рік кар'єри. Я займався улюбленою справою, а він у мене забрав рік. Це грубо кажучи, навіть можна сказати - трохи більше року.

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Звичайно, образа є. Але що я можу зробити? Лящів йому надавати, бити його або щось ще? А насправді є за що. Я знаю, що сам нічого ніколи не приймав.

Я взагалі дуже боюся пити щось без відома лікарів. Це не для мене, я завжди цього цурався. Навіть коли лікую якусь хворобу, застуди, весь час на телефоні з доктором і беру ліки тільки на базі Динамо. В цьому плані я скрупульозний. А тут навіть можна фільм знімати", - зазначив Бєсєдін.

Нагадаємо, Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.

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