Джерело - xsport.ua.
Минай готовий догравати чемпіонат Першої ліги, якщо його відновлять всі 16 клубів.
Про це розповів головний тренер клубу Михайло Кополовець.
"Давайте вже приймемо це рішення і будемо грати. Минай за догравання чемпіонату, всі за догравання чемпіонату. Але ми повинні розуміти, що це буде за формат. 16 команд - давайте догравати. А якщо буде 12, 10, 6 - ми не хочемо грати такий кишеньковий чемпіонат. Всі вже ситі цим по горло, ми не хочемо ганяти порожняки, давайте грати в футбол.
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З'їздимо ще раз до Києва, але щоб була якась конкретика. Зробимо дорожню карту, домовимося про медичний протокол і вперед. Вже літо на дворі, а футболу – немає", - розповів Кополовець.
Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.