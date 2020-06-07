Минай готовий догравати чемпіонат Першої ліги, якщо його відновлять всі 16 клубів.

Про це розповів головний тренер клубу Михайло Кополовець.

"Давайте вже приймемо це рішення і будемо грати. Минай за догравання чемпіонату, всі за догравання чемпіонату. Але ми повинні розуміти, що це буде за формат. 16 команд - давайте догравати. А якщо буде 12, 10, 6 - ми не хочемо грати такий кишеньковий чемпіонат. Всі вже ситі цим по горло, ми не хочемо ганяти порожняки, давайте грати в футбол.