Михайличенко: Після програшу Шахтарю хлопці хотіли довести, що це була випадковість

Динамо вийшло із хорошим настроєм на гру проти Олександрії.

Про це розповів головний тренер київського клубу Олексій Михайличенко.

"Казати про те, що рівень гри та результат сьогодні були важливими для нас, думаю, не доводиться. Особливо після програшу в попередньому турі Шахтарю хлопці були сповнені бажання та впевненості довести, що це була випадковість. Настрій був дійсно хорошим. Ми знаємо Олександрію, як добротну команду, з характером, силову, організовану, тому в жодному разі не можна було поступитися їм у цих компонентах. Те, що ми й намагалися робити.

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Якщо говорити про саму гру, то після того, як рахунок став 2:0, ми, на мій погляд, трохи відпустили хід поєдинку, тим самим дозволивши супернику повернутися у гру. Цього не потрібно було робити – навпаки, необхідно було продовжувати діяти в тій же манері, не давати шансів Олександрії, оскільки це команда вольова та з характером. Це треба було враховувати.

У другому таймі ми продовжували за можливістю діяти на тих же швидкостях, і коли отримали більшість, я дуже радий, що хлопці не зупинилися, не стали грати на утримання рахунку, попри спекотну погоду, продовжували йти вперед, створювати моменти і, нехай не всі, але багато вдалося реалізувати.

До того, що у всіх команд однакова проблема, немає ігрового ритму, і входити в нього дуже важко, так ще і сьогоднішня погода додала складності, якщо так можна сказати. І, звичайно ж, вилучення поставило гостей у скрутне становище, ми же продовжували грати у свій футбол та досягли тієї переваги, яка нам необхідна була. Радий, що нам вдалося реалізувати багато моментів, які ми створили", - розповів Михайличенко.