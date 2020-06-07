Арбітр не призначив очевидний одинадцятиметровий у ворота Маріуполя у матчі із Олімпіком.

Про це розповів виконуючий обов'язки головного тренера донецького клубу Ігор Климовський

"Мені сподобалася гра у виконанні нашої команди. Ми забили швидкий гол, могли розвинути свою перевагу, але суддя чомусь не поставив пенальті, коли м'яч влучив у руку гравцеві Маріуполя. На мій погляд, в тому епізоді був очевидний "одинадцятиметровий".

При цьому ми пропустили необов'язковий гол зі стандарту, і перша половина гри закінчилася внічию. У перерві ми поговорили з хлопцями, вийшли на другий тайм з правильним настроєм. Практично весь тайм володіли ініціативою, створювали моменти, забили гол.

Не використали ще два виходи сам на сам з воротарем. Знову помилилися при стандартному положенні — 2:2. Не будемо забивати — не будемо вигравати. Я задоволений тим, як виглядала сьогодні наша команда, але вважаю, що ми втратили перемогу", — розповів Климовський.