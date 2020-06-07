Павелко: Потрібно, щоб Перша і Друга ліга прийняли історичне рішення

Андрій Павелко прокоментував догравання чемпіонатів у Першій та Другій лізі

В УАФ хочуть, щоб сезони в Першій і Другій лігах були дограні.

Про це розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Моя думка, що ми повернули футбол в УПЛ, і зараз потрібно, щоб Перша і Друга ліга прийняли історичне рішення і все ж об'єдналися, а не з'ясовували стосунки. Ми доручили комітету арбітрів, щоб вони готувалися до відновлення сезону Першої та Другої ліг.

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Тепер ПФЛ і всі клуби повинні прийняти рішення про догравання, про календар. Або ж ухвалити інше рішення. Наполягаю, щоб брали участь всі клуби, всі президенти. Зробимо все, щоб команди знайшли рішення і ми його підтримаємо", - сказав Павелко.

Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.