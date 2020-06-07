Цітаішвілі та Русин у стартовому складі Динамо на матч з Олександрією

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 07 червня, Динамо у матчі 25 туру УПЛ прийме Олександрію.
Стартові склади команд:
Динамо: Бойко – Кендзьора, Кадірі, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Цітаішвілі, Андрієвський, Буяльський – Русин
Запасні: Бущан, Забарний, Сирота, Караваєв, Де Пена, Дуелунд, Вербіч, Беніто, Соль
Актуально: Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошніченко – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Сітало
Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Задерака, Шендрик