Французький півзахисник Ренна Едуардо Камавінга може перейти в мадридський Реал.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори мадридців з агентом 17-річного гравця молодіжної збірної Франції знаходяться на просунутій стадії. Королівський клуб готовий підписати з Камавінгою 5-річний контракт.

Ренн згоден продати хавбека не менше ніж за 80 млн євро, при цьому залишивши його у себе в оренді на наступний сезон.

Камавінгою також цікавиться Манчестер Юнайтед, але Реал випереджає англійський клуб в боротьбі за футболіста.

