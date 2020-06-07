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Реал випереджає Манчестер Юнайтед в боротьбі за Камавінгу

Сьогодні 08:52 462 0
Ренн вимагає за нього 80 млн євро
Реал випереджає Манчестер Юнайтед в боротьбі за Камавінгу
#Камавінга, #Реал, #Ренн, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Французький півзахисник Ренна Едуардо Камавінга може перейти в мадридський Реал.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Переговори мадридців з агентом 17-річного гравця молодіжної збірної Франції знаходяться на просунутій стадії. Королівський клуб готовий підписати з Камавінгою 5-річний контракт.

Ренн згоден продати хавбека не менше ніж за 80 млн євро, при цьому залишивши його у себе в оренді на наступний сезон.

Камавінгою також цікавиться Манчестер Юнайтед, але Реал випереджає англійський клуб в боротьбі за футболіста.

Нагадаємо, у Франції визначили чемпіона, учасників єврокубків та команди, що вилітають

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