У Серії А не буде чемпіона, якщо чемпіонат не дограють

У Серії А може не бути визначено чемпіона сезону 2019/20

У Серії А чи не буде визначено чемпіон і жодна команда не покине елітний дивізіон, якщо сезон 2019/20 не вдасться дограти.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Місця в єврокубках в цьому випадку визначать простим середнім арифметичним числом набраних очок.

Важливо: Визначився календар матчів Серії А

Клуби відхилили план окремого алгоритму розподілу місць в чемпіонаті. По ньому пропонувалося обчислити середні окуляри команд окремо для домашніх і гостьових ігор, щоб потім звести таблицю, виходячи з незіграних матчів.

В Італії мають намір дограти сезон 2019/20, але розробляють резервний план на випадок непередбачених обставин. Пропозиція розподілу місць в Лізі клуби направили до Італійської ФА.

Нагадаємо, у Серії А відмовляють грати денні матчі.