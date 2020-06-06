Барселоні запропонували 100 млн євро за трансфер Фаті

Ансу Фаті залишиться у Барселоні

В Барселону надійшла пропозиція продати 17-річного форварда Ансу Фаті за 100 млн євро від неназваного європейського клубу.

Про це повідомляє AS.

Президент іспанського клубу Жозеп Бартомеу відразу заблокував операцію, тому переговори між клубами навіть не стартували.

Фаті є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла-Ліги він зіграв 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4 голами та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Барселона визначилась з майбутнім Фаті.