Андрій Шевченко: Мені завжди дуже приємно допомагати українській армії

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна завжи буде допомагати українській армії і українським військовим.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Мені дуже приємно, що є можливість допомогти нашій армії. Коли є можливіть, національна команда завжди намагається підтримати наших військових та із задоволенням відвідують їх у лікарнях і госпіталях. Сьогодні є така можливість дати свій вклад від національної команди і тренерського штабу та домогти військовим. Ми долучаємося до цієї акції і завжди будемо допомагати нашій армії", - зазначив коуч.

Нагадаємо, Андрій шевченко від імені збірної вручив апарат ШВЛ українським медикам.