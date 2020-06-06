Андрій Шевченко: Мені завжди дуже приємно допомагати українській армії

Джерело - Чемпіон.
Національна збірна завжи буде допомагати українській армії і українським військовим.
Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.
"Мені дуже приємно, що є можливість допомогти нашій армії. Коли є можливіть, національна команда завжди намагається підтримати наших військових та із задоволенням відвідують їх у лікарнях і госпіталях. Сьогодні є така можливість дати свій вклад від національної команди і тренерського штабу та домогти військовим. Ми долучаємося до цієї акції і завжди будемо допомагати нашій армії", - зазначив коуч.
Нагадаємо, Андрій шевченко від імені збірної вручив апарат ШВЛ українським медикам.