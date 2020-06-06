Шевченко: Від Бєсєдіна збірна України ніколи не буде відмовлятися

Нападник Динамо Артем Бєсєдін має шанс поїхати із збірною України на Євро-2020.

Про це розповів головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

"У Бесєдіна з'явився шанс поїхати на Євро? Йому потрібно дочекатися, коли пройде його дискваліфікація. Він повинен набрати форму, тренуватися, завоювати місце в складі свого клубу. Від такого гравця ми ніколи не будемо відмовлятися. Якщо він буде у формі, у нього є всі шанси", - сказав Шевченко.