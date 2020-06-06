Рябоконь: Шахтарю було б цікаво подивитися, як виглядає Конопля

Гравець Десни Юхим Конопля не зможе зіграти у поєдинку 25-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.

"Насправді, я не прихильник, щоб футболіст грав проти рідної команди. Повністю згоден, ми це обговорювали. Але в цій ситуації, думаю, йому треба було дозволити, нехай би пограв. У нього є велике бажання.

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І як раз подивилися б і переконалися б, що він в нашій команді даремно час не втрачав і, можливо, вже готовий скласти конкуренцію в Шахтарі основним правим захисникам.

Думаю, можна було б якось залагодити це питання. Тренеру Шахтаря було б цікаво подивитися, як він зараз виглядає", - сказав Рябоконь.