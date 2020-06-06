Філіппов: Десні треба грати хитріше проти Шахтаря

Олександр Філіппов прокоментував матч проти Шахтаря

Десні у матчі із Шахтарем потрібно шукати свої нагоди.

Про це розповів форвард чернігівського клубу Олександр Філіппов.

"Звичайно, я хочу забити Шахтарю. У попередніх матчах у мене були моменти, але щось не виходило. Але буду робити все можливе, щоб допомогти команді набрати очки.

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Потрібно шукати можливості десь на контратаках, шукати вільні зони. Думаю, вони будуть в будь-якому випадку, треба розумніше, хитріше грати", - відзначив Філіппов.

Нагадаємо, Десна переграла Колос у 24 турі УПЛ.