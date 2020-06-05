Гол Петерсена приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, у матчі 30 туру чемпіонату Німеччини з футболу Фрайбург приймав менхенгладбаську Боруссію.

У другому таймі господарі завдяки голу Петерсена вийшли вперед. На 68-ій хвилині матчу гості залишилися в меншості. Господарі у підсумку святкували мінімальну перемогу - 1:0.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

5 червня, 30 тур

Фрайбург - Боруссія М 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Петерсен

Раніше, менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон.

Нагадаємо, Баєр мінімально переміг Фрайбург.