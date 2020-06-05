Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 червня, у матчі 30 туру чемпіонату Німеччини з футболу Фрайбург приймав менхенгладбаську Боруссію.
У другому таймі господарі завдяки голу Петерсена вийшли вперед. На 68-ій хвилині матчу гості залишилися в меншості. Господарі у підсумку святкували мінімальну перемогу - 1:0.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
5 червня, 30 тур
Фрайбург - Боруссія М 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Петерсен
Раніше, менхенгладбаська Боруссія розгромила Уніон.
Нагадаємо, Баєр мінімально переміг Фрайбург.