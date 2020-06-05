Президент клубу Першої ліги: Одна команда може простимулювати іншу не їхати до неї

Джерело - Tribuna.com.
Багато говоримо про регламент, щоб його не порушувати, але самі підштовхуємо до цього.
Про це заявив президент Прикарпаття Василь Ольшанецький.
"Якщо відмовимося грати, чи готові опуститися в таблиці і грати плей-оф за збереження місця у Першій лізі? Не те що готові. Просто це у корені неправильне рішення. Ми тут багато говоримо про регламент, щоб його не порушувати, але самі підштовхуємо до цього. Це ж може викликати і корупцію. Зараз якась команда може простимулювати іншу не їхати до неї. Це взагалі неправомірне рішення", - сказав Ольшанецький.
Раніше, чемпіонат у Першій лізі буде дограно.