Президент клубу Першої ліги: Одна команда може простимулювати іншу не їхати до неї

Ольшанецький не виключає корупцію у чемпіонаті

Багато говоримо про регламент, щоб його не порушувати, але самі підштовхуємо до цього.

Про це заявив президент Прикарпаття Василь Ольшанецький.

"Якщо відмовимося грати, чи готові опуститися в таблиці і грати плей-оф за збереження місця у Першій лізі? Не те що готові. Просто це у корені неправильне рішення. Ми тут багато говоримо про регламент, щоб його не порушувати, але самі підштовхуємо до цього. Це ж може викликати і корупцію. Зараз якась команда може простимулювати іншу не їхати до неї. Це взагалі неправомірне рішення", - сказав Ольшанецький.

Раніше, чемпіонат у Першій лізі буде дограно.